La Fifa, riunita per la prima volta in Consiglio in presenza dall'ottobre 2019, ha ufficialmente dato il via libera al nuovo regolamento in materia di prestitI dei calciatori, che entrerà ufficialmente in vigore dal prossimo 1° luglio, che riguarderà tutti i professionisti ad eccezioni di quelli di età pari od inferiore ai 21 anni e cresciuti nei club. Le nuove norme andranno ad impattare sia sul numero massimo di calciatori ingaggiabili o cedibili a titolo temporaneo, sia sulle durate dei prestiti. Le società di calcio appartenenti alle federazioni affiliate alla Fifa avranno tre anni a disposizione per mettersi in regola.



Questo è un breve riepilogo di cosa cambierà a partire dalla prossima estate:



1) Dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, un club potrà avere un massimo di otto giocatori acquistati in prestito e otto ceduti in prestito in qualsiasi momento durante una stagione;

2) Dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 si applica la stessa configurazione ma con un massimo di sette calciatori;

3) Infine, dal 1° luglio 2024, si applicherà la stessa configurazione ma limitata a un massimo di sei professionisti.