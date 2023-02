Mario Sconcerti se n'è andato due mesi fa eppure il suo lascito è ancora forte nel mondo del calcio e del giornalismo. Proprio per questo, è stato nominato direttore tecnico ad honorem dalla Figc. A commentare la nomina, è stato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina.



“Mario Sconcerti, con la sua professionalità e la sua qualità umana, ci ha fatto capire quanto sia forte il legame fra il giornalismo, lo sport, il racconto e il calcio. Questa, che è un’arte popolare, con lui è diventata una spiccata vocazione intellettuale, ha rappresentato il calcio che io amo, quello dei valori e dell’alta professionalità. Ringrazio il Settore tecnico e l’Associazione allenatori, quindi Demetrio Albertini e Renzo Ulivieri, per aver voluto riconoscere questo titolo che rende omaggio all’uomo, al giornalista, ma soprattutto alla sua carriera che lui ha costruito a Firenze e al Centro tecnico di Coverciano, dove ha sempre dimostrato un grande amore per il giornalismo e soprattutto per il calcio”.