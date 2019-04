La Federcalcio presieduta da Gabriele Gravina ha manifestato a più riprese l'intenzione di modificare le regole del calciomercato, abolendo il diritto di recompra, la possibilità di un club di riacquistare un calciatore ceduto a un'altra società e diventato materia di dibattito negli ultimi tempi a causa di alcune plusvalenze ritenute "sospette".



Tuttavia le squadre di Serie A non sono d'accordo e sono pronte a intavolare una trattativa con la FIGC per raggiungere un compromesso: come riferisce Tuttosport, oggi una delegazione capeggiata dal presidente della Lega di A Miccicché e completata da Claudio Lotito e Beppe Marotta incontrerà Gravina per fare il punto della situazione.