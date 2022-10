Dopo il botto di visualizzazioni - e di insulti - per il video di lunedì scorso, quello in cui si criticava chi usa l’hashtagcome un’arma impropria,iniziato con l’inaugurazione dello Juventus Stadium e con la striscia di scudetti consecutivi., quando in panchina si alternavano allenatori prestigiosi (Benitez, Ranieri, Mancini/bis) e addirittura quelli che adesso sono più ammirati (Gasperini, Pioli, Spalletti). Raffica di giocatori, allenatori, dirigenti… Niente., piena di situazioni che prima si verificavano e poi non più. Cose che prima riuscivano e poi non più.Ecco, alla Juventus sta succedendo proprio questo.Ma sembra proprio così.; impossibile in pochi giorni o settimane: lo insegna la storia del calcio, non solo quella della Juve (e di Inter e Milan che sono paragoni compatibili).Ma, più un grande vecchio (a patto che sia veramente grande) tipo Ibrahimovic. Secondo consiglio:E se vuoi ricominciare a vincere domani, la cosa peggiore è pensare che tu possa vincere - in fretta e furia - già oggi. Oggi puoi lavorare. Per vincere domani, se avrai lavorato bene.