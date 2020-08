. Ma trovatene uno che lo chiama così. Il nome con cui è conosciuto in tutto il mondo è, un nome bellissimo e carico di suggestioni, che rimanda a sfide epiche e ai tempi in cui ildidominava in. Tra l’altro: il nome -- è quello della parrocchia di un distretto lì vicino. Attenzione, però, non tutti sono d’accordo sull’origine e non è detto che derivi dalla parrocchia: quando venne fondato nel 1954 l’impianto si chiamavaIn ogni caso il nome con cui lo chiamano gli abitanti di Lisbona è «A Catedral».. Punto, finita là.Lisbona prima sarà sede degli ultimi atti (le Final Eight come da terminologia baskettara) e poi, il 23 agosto, la più fascinosa delle città portoghesi sarà teatro di un’altra finale di Coppa Campioni-Champions, la terza nella sua storia dopo quella del 1967 () e quella del 2014 ().Nel 1967 a Lisbona finì il ciclo delladi Helenio. Quella contro gli scozzesi è la prima battuta d’arresto, poi i nerazzurri perderanno a(papera di Sarti) uno scudetto già vinto e pochi giorni dopo vedranno sfumare anche la Coppa Italia.; con Sandrinostella della squadra: è proprio lui a segnare l’1-0 su rigore dopo pochi minuti, ma saranno gli scozzesia ribaltare tutto. Quel(10 giocatori su 11 erano di Glasgow) fu il primo club britannico a vincere la Coppa dei Campioni e viene ricordato per una maglia di clamorosa bellezza, senza numeri sulla schiena ma sui pantaloncini.. E’ la notte delladi. Ricorderete tutti: Colchoneros a un passo dalla gloria con il gol di, poi il pareggio diche arriva al 3° minuto di recupero, con il Real che dilaga ai supplementari con(su rigore). Decimo trionfo per il Real, terzo per Ancelotti dopo i successi col Milan (2003 e 2007)., fin dall’ingresso, con la statua omaggio al più grande,, la Pantera Nera morta nel 2014 a 76 anni. Occhio: un po’ dappertutto vi è raffigurata un’aquila, simbolo del, senza recare però alcun vantaggio alle squadre portoghesi che in due occasioni hanno giocato in casa:(0-1) l’casalingo e l’anno dopo - nel- ilsuperò in finale di Europa League (3-1) lo. Nel 1992 invece a Lisbona si sfidaronoe Monaco, con i tedeschi vincitori (2-0) della Coppa delle Coppe (torneo cancellato dal 1999)., nell’imminenza degli Europei dell’anno successivo. E’ stato negli anni ’60 il palcoscenico del Benfica di Eusebio, all’epoca una delle squadre più forti del mondo. Metà degli anni ’80 la capienza venne aumentata a 135.000 spettatori, per poi essere ridotta negli anni: