Nonostante gran parte della rosa sia lontano per gli impegni con le proprie nazionali, sono ben dieci i giocatori viola partiti in questi giorni, la Fiorentina di Vincenzo Italiano continua il suo viaggio verso la riapertura del campionato: i gigliati, in piena corsa per un piazzamento europeo, domenica 3 Aprile saranno impegnati al Franchi nel derby contro l’Empoli di Aureliano Andreazzoli.



Convocati attorno alle ore 11, la squadra si è allenata questa mattina all’interno del centro sportivo. Ancora out Giacomo Bonaventura: il centrocampista, acciaccato dopo una botta ricevuta nell’ultima sfida casalinga contro il Bologna, continua il suo programma personalizzato e anche oggi non è sceso in campo con il gruppo. Per tutti questi motivi Italiano, anche per svolgere sessioni più fluide, ha scelto di aggregare anche alcuni giocatori della primavera: tra tutti spicca la presenza del giovane centrocampista bulgaro Dimo Krastev, da inizio stagione tra i più chiacchierati della selezione di Alberto Aquilani.