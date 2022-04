Dopo oltre 30 partite la Fiorentina di Vincenzo Italiano sembra aver trovato la quadratura del cerchio o per lo meno, se in attacco rimangono molti dubbi attorno a Cabral e Piatek, sono nel reparto difensivo le maggiori novità. Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico gigliato è riuscito ad ergere un muro davanti alla porta viola: il due Milenkovic-Igor sta dando la possibilità alla Fiorentina di inseguire il sogno europeo.



La rosea si focalizza soprattutto sulle prestazioni del giovane difensore brasiliano, che rispetto alla prima parte della stagione sta davvero sorprendendo tutti: se nella prima fase di campionato era spesso relegato in panchina adesso la situazione è totalmente cambiata. Se infatti Milenkovic ormai è un punto fermo di questa squadra, il brasiliano ha giocato ventisei partite in stagione tra campionato e Coppa vedendo il proprio minutaggio, al pari del rendimento, crescere sempre di più col passare delle settimane. E non solo, ha dimostrato anche di poter dire la sua difronte ai più forti attaccanti del campionato: le prestazione da Vlahovic a Dzeko, ha impennato la propria popolarità tra i tifosi viola.



Gran parte del merito è proprio di Vincenzo Italiano, che nell’ultimo periodo ha lavorato sulla testa del giocatore aumentando la percezione del pericolo che ogni pallone in A può portare: il tecnico è riuscito a ridurre drasticamente le distrazioni e spazzando via quel briciolo di supponenza e superficialità che ogni tanto portava a compiere errori evidenti. Adesso però arriva l'esame Napoli e ci sarà bisogno della miglior prestazione: gli azzurri, con Osimehn su tutti, rappresentano uno dei peggior avversari ed uno dei miglior banchi di prova.