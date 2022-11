Oltre a Kouame, ormai vero e proprio punto di riferimento dell’attacco, tra i giocatori più in forma della Fiorentina in questo momento c’è sicuramente anche Lucas Martinez Quarta: il centrale dopo aver finito la scorsa stagione in panchina, adesso piano piano sta tornando a meritarsi lo spazio che merita. L’edizione odierna de la Repubblica sottolinea come il numero 28 viola stia risalendo nelle gerarchie di mister Italiano: In questo preludio di campionato ha cominciato ad alzare l'asticella meritandosi così una maglia da titolare, e relegando in panchina uno come Igor, quasi sempre titolare la passata stagione.



Il quotidiano sottolinea come, nonostante tutti i problemi avuti e le tante avversità affrontate in questi due anni, l’ex River Plate non abbia mai mollato di un centimetro, e con costanza e dedizione è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni del tecnico proprio a discapito dell’altro centrale brasiliano. E a testimoniarlo sono anche le sue statistiche personali: Martines Quarta è infatti da qualche tempo al primo posto nelle statistiche per duelli vinti in serie A e non solo, dimostrando come il suo adattamento al calcio italiano sta andando verso una traiettoria positiva.