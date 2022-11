L’edizione odierna de La Nazione ha cercato di fare il punto della situazione contratti in casa Fiorentina, e secondo quanto riportato il club gigliato al momento ha una lunga lista di giocatori in scadenza nel giugno 2024: sarebbero infatti addirittura 13 i giocatori gigliati che andranno in scadenza tra un anno e mezzo. Kouame, Igor, Amrabat e Castrovilli i profili da tener sott’occhio, giocatori che in caso di accordo potrebbero cominciare a trattare con altri club già tra un anno: serve una presa di posizione del club, che scelga su chi puntare per il futuro.



Per quanto riguarda il futuro prossimo la situazione è ancora più ingarbugliata, per quanto riguarda coloro che andranno in scadenza nel giugno 2023 la situazione deve essere risolta adesso, soprattutto per una migliore pianificazione delle stagioni successive. I casi pià spinosi sono quelli di Barak e Gollini, entrambi a Firenze in prestito e che quindi in caso di permanenza, molto pià probabile per il centrocampista che per il portiere, ci sarà sicuramente da prevedere un prolungamento del contratto. Altri due giocatori in scadenza al termine della stagione sono Bonaventura e Saponara, situazioni da tenere sicuramente d'occhio con maggior attenzione.