Il Consigliere Delegato della Fiorentina Sandro Mencucci ha parlato della questione seconde squadre ai microfoni di Italpress: « La dimostrazione che il progetto sulle ‘seconde squadre’ non fosse particolarmente efficace, anche se noi siamo sempre stati favorevoli, è il fatto che solo un club vi abbia partecipato. Penso anche che non era facile di punto in bianco fare un progetto sulle ‘seconde squadre’, per cui vedendo quali possano essere adesso le modifiche da fare, credo che tante altre squadre professionistiche la faranno, e la Fiorentina potrà seguire questo progetto ».