Giunto quarto al Mondiale con il suo Marocco, dopo aver perso più o meno meritatamente la finale del 3°/4° posto contro la Croazia, adesso il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat avrà la possibilità di usufruire di qualche giorno di vacanza per poi tornare a Firenze ed immergersi nuovamente nel progetto di Vincenzo Italiano: come accade per tutti i reduce del Mondiale, adesso il giocatore potrà approfittare di qualche giorno in più per ricaricare le batterie in vista della ripresa con la Fiorentina.



Ma quando è che Vincenzo Italiano potrà averlo disponibile? Il marocchino riuscirà a farsi trovare pronto per la prima partita del 2023, il 4 Marzo in casa contro il Monza di Silvio Berlusconi? Il resto della squadra sarà impegnato mercoledi contro il Lugano, si allenerà giovedi e riceverà il rompete le righe: la ripresa in casa Fiorentina è fissata per martedì 27 dicembre, quattro giorni di stop che i viola trascorreranno in famiglia per festeggiare il Natale. Secondo quanto ripotato quest’oggi da La Nazione sarà proprio il 27 dicembre la data in cui Amrabat è atteso in città, e chissà se il numero 34 viola possa essere disponibile già a partire dal’ulima amichevole del 2022 con la Primavera, in programma il 30 dicembre.