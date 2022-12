Durante questo atipico mese di dicembre, condita una numerosa serie di amichevoli più o meno complicati, uno dei più positivi in casa Fiorentina è senza ombra di dubbio Marco Benassi, vero e proprio MVP del mese. L’edizione odierna de La Nazione ha cercato di far luce sul suo futuro sottolineando come, nonostante si sia dimostrato tra i più in forma della squadra di Vincenzo Italiano, probabilmente entro la fine di Gennaio sarà costretto ad emigrare ancora. Escluso da ogni lista, sia quella relativa al campionato che quella alla Conference, il centrocampista è pronto a valutare ogni offerta



Second quanto riportato dal quotidiano per il momento sono due le soluzioni che il club gigliato avrebbe prospettato all’ex centrocampista e capitano del Torino. La prima: essersi messo nella condizione di non essere più un esubero e magari aver riconquistato la fiducia di Italiano per (ri)tornare utile alla causa viola. La seconda invece, quella più plausibile, lasciare Firenze sì, ma non al primo arrivato e magari solo in prestito. Il giocatore infatti ha un contratto fino al 2024 e può essere ceduto, sì. La palla quindi passa al giocatore e sarò lui alla fine a prendere questa decisione.