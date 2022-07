Nonostante il giocatore sia ormai di fatto un giocatore della Fiorentina, restano tuttora le tante difficoltà per arrivare all’ufficializzazione dell’approdo di Dodò dallo Shakthar: prima che il suo contratto possa essere depositato in Lega, i viola dovranno cedere all’estero un altro calciatore extracomunitario. Il primo indiziato a lasciare Firenze sembrava essere Erick Pulgar ma adesso, tenuto conto dei problemi per il suo passaggio al Flamengo, i dirigenti viola stanno cercando nuove soluzioni.



Secondo quanto riportato da La Nazione in aiuto ai viola potrebbe arrivare nuovamente Fali Ramadani: dopo la trattativa lampo con il Real Madrid per Jovic, adesso il maxi procuratore potrebbe esser utile anche per cedere. La soluzione sarebbe quella di cedere Matjia Nastasic, anche lui extracomunitario: difensore serbo ha avuto tanti problemi fisici che di fatto lo hanno tenuto spesso lontano dal campo. Società viola ed entourage sono alla ricerca di una soluzione che accontenti entrambe le parti.