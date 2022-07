Comincia a delinearsi il futuro dell’ormai ex portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski che adesso, dopo un primo momento in ci sembrava destinato ad approdare in Premier League, è pronto a cambiare maglia ma restando in Italia. Ad aspettarlo c’è lo Spezia del ds Melissano, in precedenza membro dello staff di Vincenzo Italiano in viola, che quest’oggi ha dato il via alla girandola dei portieri.



Secondo quanto riportat poco fa da SkySport il club ligure ha finalmente trovato l’accordo con la Lazio per il passaggio nella capitale di Provedel, che andrà a fare il vice di Luis Maximiano, e adesso cercherà di concludere il prima possibile l’operazione con la Fiorentina per il portiere polacco. Già nei prossimi giorni ci potrebbe essere l’annuncio da parte delle due società.