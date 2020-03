Il pernottamento in hotel e un charter per il volo di andata e ritorno: una spesa totale tra i 50 e i 60 mila euro. E' questa la stima sulle cifre che la Fiorentina avrebbe investito per la trasferta di Udine. I Viola, lo scorso week-end, erano già in Friuli quando è arrivata la notizia del rinvio. Secondo La Nazione, il club chiederà il rimborso direttamente alla Lega, che aveva assicurato la società viola sulla disputa della partita a porte chiuse.