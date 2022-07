Come ribadito anche dallo stesso Joe Barone in conferenza stampa, nonostante il suo contratto scada la prossima stagione, la Fiorentina ha intenzione di fare di tutto per trattenere Nikola Milenkovic ancora a lungo a Firenze. Le big della Serie A lo stanno tendando, ma adesso i viola hanno pronto l’asso nella manica.



Secondo quanto riportato quest’oggi dal il Corriere Fiorentino il club gigliato avrebbe fatto un tentativo per il prolungamento: il dg Barone, durante i continui contatti con Fali Ramadani, avrebbe proposto al giocatore un prolungamento di almeno tre stagioni con la conferma dell’attuale ingaggio di 2 milioni. Adesso il serbo ci pensa ma Napoli e Juventus restano comunque alla finestra.