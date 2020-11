Vlahovic ha avuto poco spazio finora alla Fiorentina con Prandelli che sarà sicuramente chiamato a valorizzarlo in questa parte di stagione. Attenzione però al mercato di gennaio con tanti club che lo hanno cercato e tante offerte che potranno arrivare per lui a Firenze.









La scorsa estate un club tedesco aveva offerto 25 milioni più bonus, ma la Fiorentina ha detto no. Anche il Verona lo aveva chiesto in prestito ricevendo la stessa risposta da Commisso. Anche il Milan ci aveva pensato quando Rangnick sembrava il nuovo leader del progetto tecnico salvo poi sfumare tutto. E se si arrivasse a gennaio con lo stesso minutaggio allora un possibile addio sarebbe tutt'altro che scontato.