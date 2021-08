Non un esordio da sogno per Patrizia Panico alla guida della Fiorentina Femminile. A Roccaporena, luogo del ritiro precampionato delle viola, l’Under 19 del Perugia ha vinto in amichevole per ben 13-2, mettendo a nudo tutta la difficoltà del movimento calcistico femminile italiano, pur in crescita. Per la Fiorentina a segno Piemonte e Neto. Tuttavia, Panico è decisamente sicura delle possibilità della sua squadra: intervistata in mattinata dai media ufficiali del club, ha dichiarato: “Faremo di tutto per rientrare in Champions League (serve almeno il secondo posto in campionato, ndr), ve lo posso garantire. Serve fame, sia che si vinca sia che si perda. Da lì escono tantissime motivazioni, se non c'è la voglia di sacrificarsi è difficile. Più le partite sono impegnative, più è bello vincerle”.



Intanto, ecco un altro rinforzo: si tratta di Darya Kravets, difensore ucraino classe 1994. E visto il numero delle reti incassate oggi dai ragazzi umbri, si percepisce in maniera netta il bisogno di un rinforzo nel pacchetto arretrato.