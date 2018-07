Marko Pjaca sembrava destinato a ritrovare il campionato italiano vestendo la maglia della Fiorentina. Invece negli ultimi giorni quella che appariva come una trattativa ormai in via di definizione tra la società viola e la Juventus, proprietaria del cartellino del giovane croato, ha subito una brusca e forse decisiva frenata.



Trovata l'intesa con il giocatore, reduce da sei mesi di prestito allo Schalke 04, la dirigenza toscana era certa di riuscire a fare altrettanto anche con i colleghi bianconeri. Invece, nonostante la volontà della Juve di cedere il fino ad oggi inespresso talento balcanico, la distanza tra le due società appare ancora molto lontana. I campioni d'Italia vorrebbero infatti lasciar partire il ragazzo a titolo definitivo, o al massimo in prestito ma con obbligo di riscatto, mentre la Fiorentina vorrebbe concedere al massimo un diritto d'acquisto sul trasferimento temporaneo. Una distanza che potrebbe apparire minima ma che rischia di allungare i tempi di una trattativa che appariva già chiusa, rischiando di farla saltare del tutto.



In tutto questo il Genoa resta alla finestra non avendo la necessità di dover tesserare immediatamente il ragazzo. La strategia del Grifone, spiegata da Tuttosport, è dunque quella di attendere gli ultimi giorni di mercato nella speranza che nel frattempo Pjaca sia ancora in organico alla Juventus, la quale dovendo sfoltire la rosa decida di cederlo a condizioni di favore ai rossoblù, magari contribuendo anche al pagamento di parte del lauto ingaggio percepito dal giocatore, 1,8 milioni di euro all'anno.



Ipotesi di difficile attuazione ma non impossibile, come spesso insegna il calciomercato.