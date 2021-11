La Fiorentina già nella giornata di ieri ha contattato Greta Beccaglia, la giornalista molestata all’uscita dallo stadio di Empoli da un tifoso del club viola, per esprimerle solidarietà per l'accaduto e l'ha invitata allo stadio in vista della gara di domani, Fiorentina-Sampdoria, per farle sentire tutto l'appoggio della società viola.