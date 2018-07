La situazione relativa a Marko Pjaca si infittisce. Come riportato da La Nazione, la Juventus vuole 20 milioni, anche con la recompra, ma il prestito deve essere con obbligo di riscatto; aspetto quest’ultimo che non convince. Ma i margini per un accordo ci sono ancora. La Fiorentina, intesa come proprietà, non lo ha mai detto apertamente, ma ha sussurrato che i ‘top player’ per quest’anno non si toccano. E dunque, Chiesa, Simeone e Veretout resteranno. Però, nel caso sia necessario avvicinarsi ad almeno una richiesta delle due società ecco che bisognerà individuare un altro modo di fare cassa. Forse non basteranno le cessioni di Eysseric (probabile) e di Saponara (difficile) per mettere insieme subito il gruzzoletto con cui ingolosire Juve e appunto Chelsea. Oppure una terza strada; l’autofinanziamento, però, non è finito. Dunque il pezzo pregiato che ‘rischia’ di essere sul mercato è Milenkovic che ha un estimatore certo, il 'Cholo' Simeone.