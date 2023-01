Con Cabral ai box almeno fino a metà febbraio e Jovic che sembra tutt’altro che essere nel top della forma, la dirigenza della Fiorentina negli ultimi giorni di mercato sarà costretta a valutare ogni possibilità per cercare di dare nuova pericolosità e imprevedibilità negli ultimi metri. Adesso, dopo appena 5 mesi di campionato, l'investimento di una punta sembra davvero necessario e i dirigenti viola sono al lavoro per individuare il profilo più adeguato.



L’edizione odierna de La Nazione tira fuori il nome di Andrea Petagna, considerato tra tutti i nomi papabili il più funzionale al gioco di Vincenzo Italiano. Il club gigliato, che sta già chiudendo la trattativa con il Napoli per Sirigù. Avrebbe chiesto ai partenopei informazioni sull’attaccante: Petagna è al Monza sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, e quindi sarà il Napoli che avrà l’ultima parola sul suo futuro. La trattativa è in corso già da qualche giorno, che possa concludersi già in questo fine settimana? La palla adesso passa ai diretti interessati. La Fiorentina chiaramente se vuole arrivare al giocatore deve assolutamente garantire una cifra simile o superiore per gennaio o giugno.