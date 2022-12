Tra pochi minuti la Fiorentina di Vincenzo Italiano scenderà in campo ad Arezzo per la prima amichevole dopo la ripresa degli allenamenti. A più di un mese dalla ripresa della Serie A, con i viola impegnati il 4 Gennaio in casa contro il Monza di Silvio Berlusconi, la squadra inizia il mese di Dicembre con la prima amichevole ufficiale.



Alle otto assenze già preventivate per gli impegni con le nazionali ed infortuni vari, il tecnico gigliato dovrà fare a meno anche di Duncan, Mandragora e Bonaventura: il primo ha avuto un risentimento muscolare durante l’allenamento di ieri mentre l'ex Torino invece ha ricevuto un colpo ed è stato scelto di risparmiarlo.

Per quanto riguarda invece l'ex Milan è stato scelto di aspettare ancora qualche giorno per permettere al giocatore di recuperare dall’infortunio alla costola che l’ha lasciato fuori dall’ultima trasferta di San Siro.



Questo l’unidici iniziale scelto da Vincenzo Italiano:



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Benassi, Bianco, Maleh; Amatucci, Cabral, Saponara. All.: Vincenzo Italiano.

A disposizione: Gollini, Cerofolini, Dodo, Ikoné, Terzic, Venuti, Favasuli, Distefano, Biagetti, Toci, Berti, Igor.