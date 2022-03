Dopo i due giorni liberi concessi da Vincenzo Italiano, questo pomeriggio la Fiorentina è tornata ad allenarsi per il lunch match di domenica prossima contro l'Empoli. Quest’oggi la squadra si è ritrovata all’interno del centro sportivo Davide Astori nel primo pomeriggio, attorno alle ore 16, per svolgere l’ennesimo allenamento a ranghi ridotti. I viola impegnati con le rispettive nazionali, ben 10 senza contare i primavera, cominceranno a rientrare a Firenze dalla giornata di domani: i primi a tornare saranno gli europei, con Piatek che tiene tutti col fiato sospeso per la botta alla caviglia rimediata contro la Scozia, mentre i sudamericani torneranno ad allenarsi probabilmente nella giornata di giovedi.



ANCORA A PARTE – Continua a lavorare in modo personalizzato Giacomo Bonaventura, che evidentemente risente dell’infortunio alla caviglia. Il centrocampista ex Milan, out dalla sfida casalinga contro il Bologna, è già da una settimana che si allena a parte e molto probabilmente tornerò disponibile al 100% per la sfida di Napoli.