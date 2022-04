Manca ancora piu di un mese alla fine del campionato ma come è possibile immaginare ogni società sta già cominciando a programmare il futuro, e tra queste c’è anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola, dopo stagioni molto deludenti, sono in crescita e a poche giornate dal termine stanno rincorrendo una qualificazione europea che saprebbe di miracolo: la scorsa estate, dopo il clamoroso divorzio con Gattuso, nessuno avrebbe mai ipotizzato un finale di stagione del genere.



In ottica futura quindi i viola cominciano a pianificare il mercato, sia in entrata che in uscita, cercando di andare in contro ai dettami del proprio tecnico. Uno dei ruoli in cui sicuramente ci sarà da “operare” è quello degli esterni offensivi, che come sottolineato spesso da Italiano rappresentano il fulcro del gioco della Fiorentina. Callejon lascerà sicuramente Firenze, Saponara va in scadenza a giugno 2022 ed ancora non arrivano novità per quanto riguarda un eventuale rinnovo di contratto. Sottil è sotto la lente d’ingrandimento, ma dopo un eccellente inizio il classe ’99 si sta perdendo: dopo il mancato assist a Cabral contro l’Empoli, gesto che ha fatto impazzire il tecnico, è scalato nelle gerarchie di squadra e dovrà riconquistarsi il campo con le unghie e con i denti. Le certezze quindi sono soltanto Nico Gonzalez e Ikonè, troppo poco se si vuole lottare per i piani alti.



Proprio per questo la dirigenza viola è già a lavoro, monitorando molti profili sparsi in tutta Europa. Il nome nuovo è quello di Cyle Larin, esterno canadese del ’95 in forza al Besiktas: il giocatore avrebbe rifiutato il rinnovo contrattuale offertogli dal club turco con l’idea di cambiare aria. Secondo quanto riporta milligazete.com.tr, sull’attaccante si sarebbero concentrate anche le attenzioni della Fiorentina.