Firenze e la Fiorenina piangono la morte di Narciso Parigi, spentosi nella notte scorsa all'età di 92 anni nella sua abitazione. Lascia la moglie Fiorella e i figli Daniele e Andrea.



Noto soprattutto per aver realizzato, nel 1931, il celebre inno del club viola ("Garrisca al vento il labaro viola..."), Narciso Parigi è stato un popolarissimo cantante, musicista e compositore - oltre che attore - dagli anni '40 in poi, incidendo oltre 5.000 canzoni e facendo conoscere le sue doti anche all'estero - a Parigi in particolare.



Grandissimo tifoso della Fiorentina, ne è stato per un periodo anche dirigente. Nelle ultime settimane le sue condizioni di salute si erano aggravate e i sostenitori della Curva Fiesole gli avevano dedicato uno striscione di incoraggiamento nel corso della partita di Coppa Italia contro l'Atalanta del 15 gennaio scorso.





"Garrisca al vento il labaro viola..."



"Per sempre di Firenze vanto e gloria"



