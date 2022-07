Oltre a Milenkovic, corteggiato dalle big di Serie A, uno dei giocatori della Fiorentina ad essere ancora in bilico tra riconferma e cessione è senza ombra di dubbio Szymon Zurkowski. Il centrocampista polacco, che la passata stagione aveva ben impressionato ad Empoli, era stato convocato per Moena per essere visionato da vicino da mister Vincenzo Italiano. Un infortunio nei primi giorni di ritiro ha però limitato il centrocampista, impedendo al tecnico di fare un’accurata valutazione.



Per questi motivi, secondo quanto riportato quest’oggi da Il Corriere dello Sport, la Fiorentina vorrà prendersi ancora qualche settimana per scegliere il suo futuro e le tre amichevoli in Austria e Spagna sanno per Zurkowski l’ultimo banco di prova. Al termine della tourneè Italiano scioglierà ogni dubbio sul centrocampista che poi rimarrà o sarà ceduto al migliore offerente. Non mancano certamente le pretendenti: l’Empoli è pronta a riabbracciarlo dopo lo scorso anno, c’è anche il Bologna di Mihajlovic pronto a dare una ringiovanita al suo centrocampo.