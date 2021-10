La Nazione (Firenze) spiega che la Fiorentina è già abbastanza sicura circa il mercato di gennaio: preparata ad accettare l'eventuale maxi-offerta che dovrebbe arrivare per Vlahovic, la società viola è pronta a piazzare un doppio colpo per rifare il look al reparto offensivo. I nomi più gettonati? Belotti, Berardi, Scamacca e Borja Mayoral. Ma quest'ultimo può essere una soluzione anche nel caso in cui Vlahovic dovesse rimanere fino alla fine della stagione, dato che Kokorin (anche oggi indisponibile) non dà garanzie. La spesa per il sostituto di Vlahovic dovrebbe oscillare tra i 18 e i 35 milioni.