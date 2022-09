Questa mattina la Fiorentina ha comunicato il programma della giornata di domani, vigilia della delicata trasferta di Conference League contro l’Instanbul Basaksehir. Rispetto a quanto accade di solito, con la squadra in trasferta che svolge l’allenamento di rifinitura nello Stadio dove si giocherà la partita, il club gigliato ha scelto di cambiare leggermente i propri piani.



Domani mattina, mercoledi 14 Settembre, alle ore 9.45 italiane la squadra di Vinceno Italiano si ritroverà al Centro Sportivo Davide Astori per svolgere la sessione di rifinitura: i primi 15 minuti saranno aperti anche ai media. Al termine dell’allenamento la squadra poi prenderà il volo per raggiungere Instanbul.



Giunti in Turchia ci sarà modo di assistere alla conferenza stampa della vigilia, che arrivera subito dopo quella del tecnico turco Emre Belozoglu. Sempre domani (alle 17.45 italiane) il tecnico Italiano ed un giocatore viola, presso la sala stampa dello stadio Fatih Terim, si concederanno alle domande dei colleghi.