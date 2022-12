L’edizione odierna di Tuttosport ha cercato di fare il punto della situazione per quanto riguarda il centrocampista della Fiorentina Szymon Zurkowski. Il centrocampista polacco, nonostante con la scorsa stagione all’Empoli si fosse conquistato il posto in viola, in questi primi sei mesi di campionato non è quasi praticamente mai lasciato il segno e adesso sembra essere veramente intenzionato a lasciare Firenze. Ma adesso diventa difficile capire quale possa essere la sua nuova squadra.



Secondo quanto riportato quest’oggi dal quotidiano fiorentino per il momento dovrebbe essere una orsa a due per il polacco: l’Empoli, che lo scorso anno è rimasta folgorata da quanto dimostrato dal polacco, e la Sampdoria, pronta ad investire su di lui per la rincorsa alla salvezza, sono pronte a scozzarsi per prenderlo. E per il momento i favoriti sembrano essere gli Azzurri: sembra infatti che nelle ultime ore lo stesso Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, abbia deciso di farsi avanti coi viola per lui. Dove finirà il numero 27 gigliato?