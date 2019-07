Terminate le vacanze dopo l'impegno con la Nazionale Under 21 all'Europeo di categoria, Kevin Bonifazi è ora tornato ad allenarsi agli ordini di Walter Mazzarri. Ma il difensore al Torino potrebbe non restare molto: secondo quanto riportato da La Nazione, il centrale classe 1996 sarebbe infatti nel mirino della Fiorentina.



La società viola, per aggiudicarsi Bonifazi, dovrà però battere la concorrenza della Spal, che da tempo segue con attenzione il giocatore.