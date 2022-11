Oltre alle situazioni relative alle scadenze di contratto la Fiorentina dovrà fare anche un punto interno, prendendo decisioni in merito a coloro che per il momento non sono al centro del progetto di Vincenzo Italiano. Questa mattina il Corriere dello Sport ha cercato di soffermarsi sulle difficolta del prossimo mercato, sottolineando come la dirigenza gigliata debba operare comunque nel rispetto della famosa sosta dei 25, con tutti i suoi obblighi, da presentare al termine della sessione invernale



Il quotidiano si sofferma sul prossimo mercato e avverte che c'è da rispettare la lista dei 25 da presentare a fine sessione. In tal senso sono cinque i giocatori che da inizio 2023 saranno quasi certamente chiamati a cercare una nuova destinazione: pochi dubbi su Zurkowski e Maleh, valide pedine di scambio per eventuali affari in entrata che riguardino elementi seguiti dai viola: entrambi sono seguiti da vicino dalla Sampdoria, che sul piatto sarebbe pronta a mettere Sabiri. A loro due si aggiungono anche gli ormai esuberi Gollini, Benassi e Ranieri sono destinati a cambiare aria non appena partirà la sessione di calciomercato.



C’è però anche una variabile impazzita su cui la società viola farà le sue valutazioni ed è quella che riguarda Cabral, giocatore che pesa sulle casse viola in virtù dei suoi 1,8 milioni di ingaggio e che sarà l’osservato speciale durante le otto amichevoli di dicembre. A conti fatti, compreso il compenso del brasiliano, gli stipendi degli altri giocatori con le valige in mano hanno un’incidenza sul monte ingaggi totale di 4,9 milioni di euro netti, quasi 10 al lordo.