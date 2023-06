Domenico Berardi è il sogno della Fiorentina e di Vincenzo Italiano che lo aveva chiesto alla dirigenza un anno e mezzo fa, prima che il club viola formulasse un'offerta valutata irricevibile dal Sassuolo. Allora, scrive il Corriere Fiorentino, l'esterno costava circa trenta milioni, oggi per portarselo a casa ne servirebbero dieci in meno.



DUELLO - In questo momento per il neroverde si stanno infatti sfidando Fiorentina e Lazio, che dalla sua offre la possibilità di giocare la Champions League. Come si legge sul quotidiano, però, il club gigliato ha un asso nella manica. Si tratta della presenza di Vincenzo Italiano e della sua tipologia di gioco. E non è da escludere che proprio Italiano scend ain campo direttamente per convincere il giocatore.