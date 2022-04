In vista dell’importante sfida casalinga di sabato cotro il Venezia, crocevia fondamentale per la rincorsa dei viola ad un piazzamento europeo, questo pomeriggio la Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata a svolgere un allenamento a porte aperte allo Stadio Franchi. Un modo per unire ancora di più l’ambiente per cercare di fare l’impresa di tornare dopo anni in Europa. L’ultima sessione di allenamento a porte aperte risale a prima dell’esplosione dell’epidemia di Covid-19: era il 21 gennaio 2020, sulla panchina viola sedeva ancora Giuseppe Iachini, e la squadra viola lottava per tutt’altro piazzamenti.



Italiano quest’oggi poteva puntare su quasi la totalità della sua rosa. Recuperati infatti Nastasic e Odriozola, che comunque ha svolto anche una parte dell’allenamento in modo personalizzato, l’unico assente risulta essere Giacomo Bonaventura. L’ex centrocampista del Milan è out dallo scorso 13 marzo, giorno in cui fu costretto a lasciare anzitempo il campo nella sfida contro il Bologna: la forte contusione rimediata ormai quasi un mese fa continua a perseguitarlo, lasciandolo fuori ancora per qualche settimana.



Dopo un primo spauracchio iniziale, quando a causa l’accenzione di alcuni fumogeni ha fatto divampare un piccolo incendio tra i seggiolini di Maratona, la squadra viola, spinta dai propri tifosi, si è allenata davanti a circa 5000 tifosi presenti al Franchi. Dopo una parte di riscaldamento iniziale, i viola si sono intercambiati nello svolgere una particolare esercitazione: la squadra, divisa in 3 squadre, ha svolto alcune partitelle a tema. Al termine della sessione, durata circa un’ora e mezza, i viola hanno prima svolto una sessione di tiri in porta per poi concedersi ai propri tifosi, regalando loro palloni e gadget viola.