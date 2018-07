Il Direttore Sportivo dell'Eintracht Francoforte Fredi Bobi ha parlato della possibilità della cessione di Ante Rebic, sulla quale la Fiorentina vanta il 30% di una futura rivendita: "Non abbiamo ricevuto nessuna offerta per il giocatore e, peraltro, non abbiamo neanche alcuna intenzione di lasciarlo andare".