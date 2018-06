Il Corriere Fiorentino parla di Federico, che potrebbe ancora rappresentare una fonte di guadagno per la Fiorentina grazie a una clausola sulla futura rivendita. Ma come riporta il quotidiano toscano, in casa viola dovranno aspettare un po’ perché in estate il giocatore rimarrà dov’è. La Juventus punta molto su di lui, nella prossima stagione l’esterno è chiamato a disputare un’annata da protagonista assoluto dopo aver superato un brutto infortunio. Pur essendo passato alla rivale di sempre, i tifosi viola devono augurarsi che possa fare bene e poi magari essere ceduto. Sì, perchéE, considerato il valore del giocatore già elevato, si potrebbe trattare di numeri molto sostanziosi.