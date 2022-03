Alla viglia della partita con l’Inter si aggiunge un ulteriore indisponibilità per il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: oltre all’acciaccato Bonaventura, ancora ai box per il colpo al ginocchio subito domenica scorsa contro il Bologna, anche Sofyan Amrabat non risulterà tra i convocati e quindi non sarà della sfida.



Il motivo dietro all’esclusione del marocchino, come spiegato dall’allenatore pochi minuti fa in conferenza stampa, non sarebbe di carattere tecnico: il centrocampista infatti è alle prese con un improvviso attacco influenzale che lo terrà a Firenze. Con due centrocampisti out, la Fiorentina si appresta ad affrontare l’Inter con la mediana praticamente contata: partiranno per Milano infatti Castrovilli, Torreira, Duncan e Maleh. 4 per tre posti disponibili, possibile che tra i convocati sia inserito last minute anche il Primavera Alessandro Bianco.