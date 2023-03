Trionfo Viola a SIvas con la Fiorentina che supera agilmente gli ottavi di finale di Conference League eliminando proprio i turchi del Sivasspor. La Gazzetta dello Sport in edicola stamane, si concentra sui numeir di Arthur Cabral, a segno anche ieri, che pare non aver nessuna intenione di fermarsi: "È la seconda volta in questa Conference che la Fiorentina segna 4 gol in una partita e in trasferta per giunta (dopo Braga). Non c’era mai riuscita nella stessa stagione. Siamo a otto vittorie di fila in Europa, un bel ruolino di marcia. E Cabral è secondo solo a Osimhen in fatto di gol da inizio febbraio: 7 contro 8."