In casa Fiorentina, oltre al rush finale in campionato che potrebbe sancire il ritorno in Europa dopo tanti anni, uno dei casi a tener banco è il futuro di Lucas Torreira. Il regista, arrivato in estate dall’Arsenal, in pochi mesi è riuscito a conquistarsi Firenze, diventando uno dei pilastri del 4-3-3 di Vincenzo Italiano: quando in sua assenza il tecnico ha dovuto adattare Amrabat nel suo ruolo, i risultati non sono sempre stati ottimi.



Per questo motivo, l’edizione odierna de la Nazione tratta del futuro dell’uruguaiano, futuro che probabilmente verrà svelato già prima di pasqua. Nell’ultimo incontro a Firenze fra il manager del giocatore e i dirigenti della Fiorentina si è fatto il punto sul riscatto (15 milioni) che la società viola dovrà esercitare per acquistare e trattenere il giocatore a Firenze. All’interno della trattativa i Gunners hanno mantenuto una condizione importante: l’accordo firmato dai viola con il club inglese prevede la cessione di Torreira a titolo definitivo prima dell’inizio del prossimo mercato ed il club inglese è già in attesa della mossa della Fiorentina.



La Fiorentina punta ad ottenere uno sconto dall’Arsenal, anche se non dovrà temporeggiare troppo perché il riscatto di Torreira potrà essere effettuato soltanto prima dell’inizio del mercato estivo. Dopo aver trovato l’accordo con i Gunners, la società si metterà al tavolo con l’entourage del giocatore per sciogliere tutti i dubbi sul contratto (scadenza e ingaggio).