La Fiorentina continua a cercare un portiere per la prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, i viola cercano un estremo difensore che dia garanzie, cosa che Terracciano non è riuscito a fare con continuità. Secondo il quotidiano, il club segue con attenzione Alphonse Areola, estremo difensore del West ham che però costa almeno 10 milioni di euro.



OCCHI IN CROAZIA? - L'alternativa è Dominik Livakovic, portiere classe '95 della Dinamo Zagabria e della Croazia. Il suo contratto scade nel 2024 e questo potrebbe abbassare la sua valutazione