Nonostante le rassicurazioni in tandem del presidente Steven Zhang e dell'amministratore delegato Beppe Marotta sul futuro di Antonio Conte, sull'Inter piomba la durissima contestazione da parte degli esponenti della Curva Nord. In mattinata, a poche ore dalla delicata trasferta di campionato contro il Sassuolo - che fa seguito alla vittoria poco convincente col Torino e al tracollo in Champions col Real Madrid - gli ultras nerazzurri hanno esposto uno striscione dai contenuti piuttosto minacciosi nei confronti dei calciatori: "Quella maglia che tu indossi va onorata. Tirate fuori i c... o veniamo coi bastoni".



Un messaggio e un gesto che, oltre ai contenuti decisamente deprecabili, non contribuiscono a portare serenità in un momento delicato per la formazione di Antonio Conte. La partenza ad handicap in campionato e la quasi eliminazione in un girone di coppa tutt'altro che impossibile sembrano aver rotto l'idillio creatosi nel corso della prima stagione interista del tecnico salentino.