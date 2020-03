Il governo francese copia quello italiano per provare a contenere la crescente emergenza Coronavirus che si sta diffondendo anche all'interno del territorio d'Oltralpe. Secondo quanto confermato da L'Equipe questa sera il governo ha annunciato che non si potranno celebrare a Parigi eventi che prevedano la presenza in contemporanea di più di 1000 persone.



PSG-DORTMUND - Fra queste c'è verosimilmente anche il ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra PSG e Borussia Dortmund in programma per mercoledì alle 21. La Uefa non si è ancora pronunciata, ma già nella giornata di domani potrebbe arrivare l'adeguamento ufficiale al giocare la gara a porte chiuse.