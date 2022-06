La Francia si aggiudica il Campionato Europeo Under 17, grazie ad una vittoria per 2-1 in finale contro l’Olanda. Decide una doppietta di Sael Kumbédi, terzino destro di proprietà del Le Havre, club famoso non soltanto per essere il più antico di Francia ma anche per avere uno dei migliori vivai del paese che ha cresciuto, fra gli altri Pogba e Mahrez.



Niente da fare quindi per lo juventino Dean Huijsen, difensore centrale della nazionale che è uscita sconfitta.



Il titolo di capocannoniere va all’attaccante serbo Jovan Milosevic (5 gol), di proprietà del Vojvodina.