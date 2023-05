Detesto quel provincialismo tutto italiano quando sento dire che in Francia lo fanno meglio. Dalla grandeur alle proteste di piazza, dalla politica alla rivoluzione, sembra sempre che i francesi non siano solo degli italiani di cattivo umore, come scriveva Cocteau, ma degli irriducibili massimalisti in grado di cambiare le sorti del mondo.Non bastassero le pensioni,, al quale ho dedicato qualche “carezza” nella Sveglia del primo maggio. In pratica avevo detto che, dopo essersi autonomamente depennato dalla lista dei convocati per Bologna, una volta intuito che non sarebbe stato titolare, Di Maria doveva essere multarlo e messo fuori rosa dalla Juve, con tanti saluti al prossimo rinnovo.almeno ufficialmente(Messi, tra l’altro, chiudeva più dei quaranta milioni che oggi incassa), dall’altra i tifosi si sono presentati sotto la sede del club cantando “Parigi siamo noi” e chiedendo il licenziamento di Messi e dei dirigenti, tra cui Al Khelaifi, il proprietario.Certamente tutto questo non basta per dire che i francesi sono degli italiani di cattivo umore. Ma serve a spiegare che, in Francia, nessuno vuole farsi mettere i piedi in testa. Siano quelli, preziosi, di Messi o di chiunque altro.