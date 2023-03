Non accenna a placarsi l'eco di quello che, nei tribunali sportivi e penali, sta vedendo coinvolta la Juventus e l'ormai suo ex consiglio d'amministrazione capeggiato dall'ex-presidente Andrea, dall'ex ad Maurizio, dall'ex ds Fabioe dall'ex vice-presidente Pavel Nedved fra gli altri. L'inchiesta Prisma, verosimilmente, non porterà ad un giudizio imminente e, probabilmente, gli sviluppi penali e civili slitteranno alla prossima stagione sportiva. Non sarà così per il "" la cui sentenza del Collegio di Garanzia è atteso per il 19 aprile e su cui si valuterà la conferma o meno del -15 punti in classifica.con nuove richieste di penalizzazioni anche pesanti e che potrebbero variare dalla Serie B ai -40 punti in classifica.hanno convinto il procuratoredella gravità della situazione legata al bilancio bianconero. E c'è di più, perché la frase citata dal Corriere dello Sport e pronunciata in ambiente federale, spaventa i tifosi bianconeri:Una frase che riporta alla mente una delle intercettazioni uscite dall'inchiesta Prisma e che vede come protagonistaAll'epoca in una conversazione con altri dirigenti e subito dopo l'ispezione della Consob negli uffici della società, si mostrò preoccupato oltre ogni limite passato: "il capo dell’area business della Juventus, Stefano Bertola, dopo l’ispezione della Consob dice la frase che sta facendo il giro del web. Potente, in un certo senso evocativa: