Rasmus Winther Hojlund, la genesi di un fenomeno. Il classe 2003 di proprietà dell'Atalanta ha realizzato 5 gol in due partite con la maglia della Danimarca, le prime giocate dall'inizio: tripletta contro la Finlandia e doppietta contro il Kazakistan. Merito dei geni di una famiglia di sportivi, nel solco di Erling Haaland, il prototipo del bomber scandinavo. Colpo di genio di Lee Congerton, capace di rilevarlo dallo Sturm Graz per 17 milioni di euro, quando ora ne vale almeno 40.



Nella pillola di Magic Box scopriamo perché è l'uomo ideale per la Juventus: