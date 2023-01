In una settimana caratterizzata dal rifiuto milionario di Nicolò Zaniolo al Bournemouth, la perla del weekend calcistico arriva direttamente dalla Scozia. A Darvel, dove gioca un piccolo club della sesta divisione scozzese, è stato girato un video negli spogliatoi di questa squadra, dopo che il Darvel ha incredibilmente eliminato l’Aberdeen dalla Coppa di Scozia. Dal telefono di uno dei giocatori parte una canzone: Believe, credi. Si inizia a cantare, a ballare freneticamente. L’atmosfera si tinge di una felicità travolgente, della felicità di ragazzi coscienti – forse – di aver compiuto un vero e proprio miracolo sportivo. Un’impresa degna dei migliori film. All’allenatore della squadra è stato chiesto su cosa si fondasse il concetto di squadra. Sono bastate due parole: Love and respect. Amore e rispetto. Amore per il gioco, rispetto per gli avversari. Due concetti che nel mondo del calcio si riescono troppo presto a dimenticare. E, chissà, forse lo stesso Zaniolo l’ha dimenticato. Ma il calcio, alla fine, è questo. È molto più dei milioni che circolano. È un gioco. È amore e rispetto. Il calcio è la gioia dei ragazzi di Darvel. E chi non si diverte più, ha sempre tempo di restare a scaldare la panchina, a rimuginare sul proprio contratto in scadenza, in attesa di tornare a provare quelle sensazioni che solo questo sport ci riesce a dare.