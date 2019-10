Le prime due puntate sono leggibili QUI E a lui va benissimo così, poiché più sono le squadre attraverso cui far transitare calciatori e valori finanziari, più sarà la forza di un potere che soltanto due anni fa pareva sul punto di crollare. Erano i giorni in cui le rivelazioni diarmavano le inchieste del fisco spagnolo, a proposito degli schemi offshore allestiti per farAdesso quei giorni drammatici sono messi alle spalle, anche perché da parte degli accusati vi è stata unaChe dal canto suo si è messo con pazienza a tessere da capo una rete di relazioni indebolita dalla perdita di rapporti con molti club dell'élite europea. Del resto, egli non ha mai disdegnato il rapporto con le società calcistiche medio-piccole del suo paese, così disposte a lasciarsi condurre per mano lungo rotte del calcio internazionale che altrimenti mai avrebbero frequentato.Per la cronaca, i primi due sono falliti e il terzo ha dovuto affrontare la procedura concorsuale.Dunque, nel momento in cui c'è stato da ricostruire,veniva collocato nella sua sfera d'influenza. Ma soprattutto ha curato molto i rapporti coi nuovi proprietari di club, sbarcati nel calcio europeo per comprarsi un pezzo del business cruciale nell'economia del ventunesimo secolo, in cui il segmento sport & entertainment fa da traino.al punto da andare sul piano personale, dato che Lim è stato testimone nelle nozze religiose di Jorge Mendes con la moglie Sandra tenute nell'estate del 2015 (la coppia era già unita da dieci anni con rito civile). E l'ultima dimostrazione della solidità di legame fra i due compari d'anello si è avuta nelle scorse settimane con. La società inglese, allora impegnata in Football League Championship, è stata acquisita nell'estate del 2016 dal conglomerato cinese Fosun, pilotato da Guo Guangchang. Tra Fosun e Gestifute esiste una partnership che si è concretizzata nel 2015 tramite l'acquisizione, da parte dell'amico cinese, di una partecipazione in Start SGPS (società che controlla Gestifute e il suo braccio nel settore marketing, Polaris Sport) pari al 15%., nettamente al di sopra della media della Premiership sia in termini tecnici che di costo per l'acquisizione. E il flusso è proseguito dopo cheUn viavai continuo e molto costoso, che durerà fino a che il proprietario cinese deciderà di spendere. E se invece un giorno decidesse di smettere?A questa ipotesi non vuol pensare nessuno, a cominciare dai tifosi dei Wolves. Così comeE in questo caso non si tratta di soldi spesi, ché anzi di euro investiti sul mercato dei trasferimenti ce n'è pochi o punti. Si tratta piuttosto di capire fino a quando(SAD).Soprattutto, c'è da chiedersi perché mai mister Ofer abbia voluto prendere una società di calcio in Portogallo.Tra il boss di Gestifute e l'azionista di riferimento di Quantum Pacific è giunta un'intesa subitanea. Talmente solida da sembrare radicata in un tempo lontano. Ma quale che sia l'origine del rapporto fra i due, rimane il fatto che grazie al loro operatoSenza passare attraverso un processo di sviluppo e maturazione, e senza nemmeno aver beneficiato degli investimenti che sarebbero indispensabili per una scalata così fulminea.In questo senso, il club minhoto sembra un spin-off nato dall'alleanza fra il magnate israeliano e il super-agente portoghese. Eper rendersi conto dell'intreccio. Come evidenziato nel primo articolo di questa serie,di Ofer. E molti altri giungono dal giro di Mendes: i già citatiUn gruppo messo lì a svernare e portare in alto una squadra fin qui anonima. Il tutto fino a che la Santa Alleanza fra il miliardario e il super-agente deciderà di far durare questa storia.(3. fine)@pippoevai