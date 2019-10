. È fatta apposta per scatenare le iperboli la storia recente del, la squadra che dopo sette giornate viaggia in testa alla classifica della Primera Liga portoghese. I bianchi guidati dahanno accumulato 19 punti su 21, frutto di sei vittorie e un pareggio, e per il momento marciano. Molto staccato lo Sporting Portugal, fermo a quota 11 punti e autore di un inizio di stagione fra i più tristi della propria storia, che fra l'altro ha registrato la sconfitta in casa proprio contro il Famalicão (1-2).Ma lontane sono anche altre due squadre che per tradizione aspirano al ruolo di quarta forza dietro il terzetto delle grandi. Il, autore di un discreto inizio di stagione, staziona a quota 12 punti. È invece drammatico il ritardo delloche soltanto un anno fa sbandierava propositi di vittoria della Liga e invece adesso è inchiodato a quota 8 punti, ben 11 in meno della capolista a sorpresa. E a proposito di Guimarães e Braga, protagoniste di una rivalità storica che mette al centro l'egemonia nella regione del Minho (Portogallo settentrionale), lo smacco è doppio.Mai i tifosi di Vitória e Sporting si sarebbero aspettati di veder scattare all'improvviso avanti a loro un tertius gaudens., l'ascesa inarrestabile dall'anonimato ai vertici del calcio nazionale. Tanto che in queste settimane s'è fatto abuso di toni enfatici. L'appello al “miracolo” è stato pressoché di default, e qualcuno è voluto andare oltre e ha azzardato il paragone col Leicester.e vanno controcorrente rispetto al mainstream superficiale.In quella squadra, in quella società, non c'è nulla di autentico. Non c'è radicamento, non c'è un disegno di sviluppo, non c'è un processo di continuità storica sfociato nelle glorie dell'oggi. Quanto all'identità e al rapporto con la comunità, manco a parlarne.La cittadina minhota è stata trasformata in banco di prova, e a utilizzarlo sono due fra i soggetti principali dell'Economia Parallela del Calcio Globale.(trasporti e logistica navale, attività estrattive e minerarie)che dopo essersi visto chiudere le porte in faccia dalla gran parte dei club più ricchi d'Europa ha sperimentato una soluzione alternativa per mantenere attiva il proprio sistema della circolazione di calciatori e valori finanziari: controllare in modo indiretto club dalla seconda fascia in giù, meglio se in stretta alleanza coi proprietari.Un ultracorpo calcistico costruito in laboratorio, con risultati che stanno andando ben oltre le attese. E chissà che non siano i suoi stessi creatori, adesso, a chiedersi. Ma questa è una nostra speculazione. Meglio mantenere l'analisi sull'esame degli elementi certi di questa storia. E il primo fra questi è il passaggio che avviene la sera del 30 giugno 2017.Nell'aula magna del polo locale dell'Universidade Lusiada si svolge l'assemblea annuale dei soci del Futebol Clube de Famalicão. E non si tratta di un'assemblea qualsiasi. Ci si trova sulla soglia di un passaggio storico, che deve consumarsi col cambio di forma giuridica del club.Si tratta di un passaggio che nell'ultimo quarto di secolo è stato compiuto dalla quasi totalità dei club professionistici portoghesi, e consist. Questi ultimi possono anche essere alcuni fra i soci più facoltosi, ma di norma sono soggetti esterni che decidono di entrare nel mondo del calcio per portare logiche aziendali orientate alla produzione di utili. Di fatto, i soci che votano per il loro club il passaggio da SDUQ a SAD decidono di alienare quasi totalmente il loro potere di controllo e sono costretti a trovare una coesistenza con un'entità (la proprietà) fin lì sconosciuta.). Ma al di là dei casi estremi, la trasformazione da SDUQ a SAD risponde sempre alle necessità di un processo di crescita che la massa associativa non riesce più a sostenere in termini finanziari.).Tutto ciò è. E quando il percorso per il varo della SAD è prossimo al completamento, il principale soggetto LEGGI ). Del resto, che la direzione sia quella viene confermato dalla scelta dell'uomo da mettere a capo della nuova SAD.).che sancisce il passaggio da SDUQ a SAD, con l'annuncio che Quantum Pacific compra il 51% delle azioni ( QUI ).. La squadra si piazza seconda alle spalle del Paços de Ferreira e riconquista la massima serie portoghese dopo un'assenza che durava dalla fine della stagione 1993-94. Q. Il giro dei club che prestano giocatori al Famalicão ha caratteristiche ben individuabili, dato che si parla di(poi finito malissimo),(dove un grande ascendente è esercitato da Deco, che da agente è un'altra creatura di Mendes),Tale logica per la formazione della rosa viene addirittura accentuata nella stagione in corso, quella del decollo.la partecipazione nella SAD del club minhoto (ne parleremo nella prossima puntata).Dal versante colchonero giungonoA costoro si aggiungono i calciatori del giro Mendes:(Roderick Miranda e Pedro Gonçalves),(João Neto e Fábio Martins),(Álex Centelles e Uros Racic),(Diogo Gonçalves e Guga). Ci sono anche i calciatori di area(Thibang Phete dal Vitória Guimarães B e Riccieli dal Mirassol, un piccolo club brasiliano legato mani e piedi all'ex Mágico) e Toni Martinez del West Ham, club che nei giri strani ci sguazza da anni.. Ciò che costituisce non già una campagna trasferimenti, bensì uno staff leasing.che avrebbero potuto svolgere altrove, e quasi senza accorgersi della differenza.E quando si vince, ci si fa andare tutto bene. Il tempo degli interrogativi arriva sempre dopo. E sempre tardi.(1. continua)