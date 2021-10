Chi è capace di soffrire alla fine vincerà ripeteva Gandhi.. A fine partita, sommerso dall’affetto dei compagni di squadra. E anche di Stefano Pioli, che prima corre ad abbracciarlo battendo forte le mani e poi lo riempie di elogi a fine partita: “E’ stato penalizzato dalle mie scelte ma è un esempio di professionalità per tutti. Oggi(ieri ndr) ha avuto la sua occasione e se continua così ne avrà altre sicuramente”.Quando a fine primo tempo, con il Verona avanti per due reti a zero, Pioli ha deciso per il cambio tra Saelemaekers e Castillejo in molti sulle tribune hanno storto il naso. D’altronde: un minuto(o poco più) nella prima partita della stagione contro il Cagliari, fuori dalla lista UEFA: si è guadagnato i primi incoraggiamenti con due recuperi di 40 metri, ha puntato e saltato sempre il diretto avversario, si è procurato il calcio di rigore del 2-2 e propiziato la clamorosa autorete di Gunter. "- ha detto lo spagnolo a Milan Tv -. Le lacrime riassumono il momento che sto vivendo. Oggi (ieri ndr) è andata bene e sono contento". Un po’ di sana ironia per mettersi alle spalle i mesi più difficili della sua carriera professionale.In questi anni ha imparato cos’è il ‘milanismo’ ed è molto attaccato alla maglia. La forza della sua scelta può cambiare anche un futuro che sembrava già scritto: in questa squadra servono uomini come Castillejo.